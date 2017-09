Noord-Korea beschuldigt VS ervan de oorlog te hebben verklaard

Die maatregelen kunnen bijvoorbeeld het neerschieten van Amerikaanse bommenwerpers zijn, zelfs als die zich niet in het Noord-Koreaanse luchtruim bevinden.

"De hele wereld moet zich duidelijk herinneren dat het de VS was die als eerste de oorlog verklaarde aan ons land", zei Ri tegen journalisten in New York, vlak voordat hij huiswaarts keerde na het bijwonen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die vorige week plaatsvond.

Na zijn verklaring stapte Ri in een gereedstaande auto, maar hij stapte even later weer uit om aan zijn eerdere woorden toe te voegen: "In het licht van de oorlogsverklaring van Trump, zullen alle mogelijke opties op de planningstafel van het hoogste leiderschap van de Democratische Volksrepubliek Korea liggen."

Het Witte Huis ontkent dat de VS het land de oorlog heeft verklaard. "De suggestie is absurd", aldus een woordvoerder.

Het Pentagon reageerde maandag direct op de woorden van Ri. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zullen zij Trump "alle mogelijke opties bieden om af te rekenen met Noord-Korea" als dat land niet stopt met de provocerende woorden.

Woordenstrijd

De verklaring van de Noord-Koreaanse minister is de meest recente stap in een woordenstrijd tussen de regeringen van de twee landen, die in de afgelopen weken aan beide kanten steeds oorlogszuchtiger is geworden.

De regering van Trump heeft gewaarschuwd dat militaire opties steeds aantrekkelijker worden naarmate de diplomatie faalt. Het is voor de Amerikanen onacceptabel dat Noord-Korea van plan is te beschikken over een kernwapenarsenaal dat het grondgebied van de VS kan bereiken.

Pogingen van China om beide zijden tot kalmte te manen en aan de onderhandelingstafel te krijgen hebben vooralsnog weinig effect gehad. China blijft erbij dat onderhandelingen de enige mogelijke oplossing bieden voor een situatie die "te gevaarlijk" wordt, zei VN-ambassadeur Liu Jieyi maandag: "Het enige alternatief is een ramp."

Ook VN-secretaris-generaal António Guterres riep op tot de-escalatie: ''De vurige retoriek van beide partijen kan alleen maar tot misverstanden gaan leiden. De enige oplossing voor dit conflict is een politieke.''

'Zieke oude man'

In zijn toespraak tijdens de Algemene Vergadering noemde Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een "raketman" op een zelfmoordmissie. Als de Noord-Koreanen de huidige koers houden, zal het land met 26 miljoen inwoners "volledig worden vernietigd", aldus de Amerikaanse president.

Het regime van Kim sloeg terug door zijn vijand met een middeleeuws Engels woord te betitelen als een "gestoorde, zieke oude man" ('mentally deranged dotard').

Afgelopen zaterdag voerden B-1B Lancer-bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht manoeuvres uit in het internationale luchtruim in de buurt van de Noord-Koreaanse oostkust.

De Noord-Koreaanse minister Ri zei op dezelfde dag op de Algemene Vergadering dat het onvermijdelijk is geworden dat Noord-Korea het Amerikaanse vasteland op de korrel neemt, vanwege het "hondengeblaf" van "Mr. Evil President".