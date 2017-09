'Aardbeving Noord-Korea was waarschijnlijk geen kernproef'

De meest krachtige beving van de twee deed zich voor om 10.30 uur (Nederlandse tijd) en werd geregistreerd op een diepte van nog geen kilometer.

Het geologische incident werd het eerst gemeld door het Chinese staatspersbureau Xinhua. De schok had een magnitude van 3 - 3.5 en leek volgens Chinese aardbevingsdeskundigen op een ''verdachte explosie''. Later op de dag kwamen ze daar op terug en gaven aan dat de beving natuurlijke kenmerken had.

De aardbeving deed zich voor op ongeveer 50 kilometer afstand van het gebruikelijke nucleaire testgebied van Noord-Korea, Punggye-ri in de noordelijke provincie Hamgyong.

Seismisch

Het meteorologisch instituut van Zuid-Korea zei de beving te hebben geanalyseerd en meldde zaterdagmiddag al snel dat het waarschijnlijk om een 'natuurlijke' aardbeving ging.

Een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse meteorologische dienst zei dat er verschillende methoden worden gebruikt om te bepalen of een aardbeving natuurlijk is of door mensen is veroorzaakt. "Een sleutelmethode is het bekijken van seismische golven of akoestische seismische golven. Die laatste kunnen worden waargenomen in het geval van een door mensen veroorzaakte aardbeving. In dit geval zagen we er geen, en dus categoriseren we dit als een natuurlijke aardbeving."

De internationale verdragsorganisatie voor het verbod op kernproeven (CTBTO) meldt dat zij zaterdag twee seismische gebeurtenissen heeft gedetecteerd, maar dat het waarschijnlijk niet om mensenwerk gaat.

Naschok

Eerdere recente bevingen in het land waren het gevolg van nucleaire tests. De zes bekende Noord-Koroeaanse kernproeven veroorzaakten allemaal bevingen met een magnitude van 4.3 of hoger.

De laatste kernproef vond plaats of 3 september. Dat bracht een beving met een magnitude van 6,3 met zich mee.

Er werd toen ook een naschok waargenomen. Deskundigen vermoeden dat die werd teweeggebracht door het instorten van een tunnel in het Noord-Koreaanse nucleaire testcomplex. De grootste beving van zaterdag was vergelijkbaar van kracht.