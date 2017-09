Noord-Korea vuurt opnieuw raket af richting Japan

Volgens de Japanse zender NHK vloog de raket over het noorden van het land en stortte het daarna in de Grote Oceaan. Japan bevestigt dit en stelt dat het projectiel 2.000 kilometer oostelijk van het meest noordelijke eiland Hokkaido in de zee belandde.

Japan had een waarschuwing afgegeven waarin het burgers op het hart drukt om een veilige plaats op te zoeken. Ongeveer 21 miljoen mensen kregen via hun telefoons een waarschuwing over het Noord-Koreaanse projectiel. Het leidde voor zover bekend niet tot grote onrust.

De VS en Zuid-Korea hebben de lancering geanalyseerd en stellen dat het gaat om een middellangeafstandsraket. Die zou een baan van ongeveer 3.700 kilometer hebben afgelegd. Volgens Zuid-Korea zou de raket de capaciteit hebben om Guam te bereiken, waar een belangrijke marine- en luchtmachtbasis van de VS zetelt.

Spoedberaad

Japanse autoriteiten zeggen dat ze een gepaste reactie zullen geven en dat ze in contact zijn met de Amerikaanse troepen hierover. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson hekelde de lancering. Hij riep op tot "nieuwe maatregelen" tegen Pyongyang.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdagavond (Nederlandse tijd) bijeen voor een spoedberaad over de Noord-Koreaanse dreiging.

De raketlancering komt nadat Noord-Korea dreigde nucleaire wapens te gebruiken tegen Japan en de Verenigde Staten. Het land reageerde daarmee op de nieuwe sancties die deze week zijn goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad.

Eind augustus lanceerde Noord-Korea ook al een raket die door het luchtruim van Japan raasde. Toen kwam de raket in de Japanse Zee terecht.

Kernbom van Juche

Japan kreeg in de via staatspersbureau KCNA verspreide verklaring de volle laag. "De vier eilanden van de archipel zouden tot zinken moeten worden gebracht met de kernbom van Juche", aldus het comité. Juche is de staatsideologie van Noord-Korea.

Pyongyang verweet Tokio ook nooit excuses te hebben aangeboden voor de "misdaden tegen ons volk". Dit was vermoedelijk een verwijzing naar de Japanse bezetting van Korea. Een Japanse topfunctionaris noemde de dreigementen "extreem provocatief" en "compleet onacceptabel".