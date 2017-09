VN-Veiligheidsraad stemt unaniem voor nieuwe sancties tegen Noord-Korea

Na de rakettest, waarbij een proef werd gehouden met een waterstofbom, veroordeelde de internationale gemeenschap het regime van Pyongyang. De Verenigde Staten diende een resolutie in voor nieuwe sancties tegen Noord-Korea.

Alle leden van de Veiligheidsraad stemde voor het aannemen van de VN-resolutie van de VS. De sancties houden onder meer een verbod in op de export van textiel en het begrenzen van de import van ruwe olie.

Het is al de negende VN-resolutie met sancties tegen Noord-Korea. De oorspronkelijke resolutie bestond uit strengere maatregelen maar de VS zwakte de resolutie af om ook de steun te krijgen van China en Rusland.

Geen oorlog

VN-ambassadeur voor de Verenigde Staten Nikki Haley zei dat de VS geen oorlog zoekt met Noord-Korea. "Pyongyang heeft het punt nog niet bereikt dat er geen weg meer terug is", zei Haley na de stemming in de Veiligheidsraad.

President Kim Jong-un moet dan wel stoppen met zijn nucleaire programma. "Alleen dan bewijst Noord-Korea dat het in vrede kan leven en de wereld zal daar vrede mee hebben", aldus Haley die nog wees op de goede band tussen de VS en China. "Deze resolutie zou er niet doorheen zijn gekomen zonder de sterk ontwikkelde band tussen president Trump en de Chinese president Xi."

Textiel

Textiel was in 2016 het op een na grootste exportproduct van Noord-Korea, met een totale waarde van 752 miljoen dollar. Het grootste gedeelte van de textielexport (80 procent) gaat naar China.

Naast de ban op het exporteren van textiel mag Noord-Korea ook niet meer dan 2 miljoen vaten geraffineerde aardolie importeren en ook de import op ruwe olie wordt beperkt. Bovendien is het Noord-Korea nu verboden condensaten en aardgasvloeistoffen te importeren.

Het land haalt de olie voornamelijk uit China. Noord-Korea zou jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen vaten geraffineerde petroleum importeren en 4 miljoen vaten ruwe olie.

Waarschuwing

Noord-Korea is op z'n zachtst gezegd niet blij met de resolutie. Voorafgaand aan de stemming in de Veiligheidsraad waarschuwde Pyongyang de VS nog mocht Noord-Korea nieuwe sancties worden opgelegd.

"De Democratische Volksrepubliek Korea zal er absoluut voor zorgen dat de VS een behoorlijke prijs betalen", was de boodschap. "We zullen de Amerikanen temmen met maatregelen die zwaarder zijn dan ze ooit hebben voorzien."