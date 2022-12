Toch geen extra energietoeslag uitgekeerd vóór jaarwisseling: Nijmeegse ambtenaren overbelast

Oorzaak: gemeentemedewerkers komen om in het werk. Ze hebben de handen vol met het tijdig behandelen van alle aanvragen voor de energietoeslag over 2022. Het besluit in oktober om die compensatie ook aan studenten toe te kennen, heeft de werkdruk op het stadhuis fiks verhoogd. Extra inzet van eigen medewerkers en inhuurkrachten blijkt onvoldoende. En nieuw personeel is amper te vinden.

"Helaas lukt het nu toch niet met dat voorschot voor 2023", zegt Brom. "We hebben veel extra taken van het Rijk gekregen. Ons uitvoeringsapparaat is overbelast. We werken nu eerst alle aanvragen die er nog liggen (voor 2022, DR.) weg. Omdat iedereen ook nog eens twee keer 190 euro van zijn energieleverancier terugkrijgt, verwachten we dat de meeste pijn toch verzacht is."