Lerarentekort? Pro College neemt juist afscheid van docenten

Het Pro College neemt afscheid van docenten en ander tijdelijk personeel dat is aangenomen om de corona-achterstanden weg te werken.

Het Pro College biedt praktijkonderwijs in Nijmegen, Wijchen, Boxmeer en Bemmel. Directeur Eric Bouwens heeft het personeel ingelicht, maar kan nog niet zeggen hoeveel mensen hun werk verliezen. "We vinden het netjes om iedereen tijdig te laten weten wat er gaat gebeuren. Voor de voorjaarsvakantie laten we weten over hoeveel fte het gaat."

Het klinkt vreemd in een tijd waarin wordt gesproken over oplopende lerarentekorten dat een school contracten niet verlengt, maar het is logisch, zegt Bouwens. "We konden deze mensen aannemen dankzij tijdelijk geld, de NPO-gelden." Dat geld is aan het eind van dit schooljaar op. "We gaan terug naar de personele inzet van vóór corona."

Kleinere klassen

Dankzij de financiële middelen die het Rijk uittrok om achterstanden te bestrijden, konden de groepen kleiner worden gemaakt. "We hebben kleine klassen, normaal van maximaal zestien leerlingen. Nu hebben we zelfs groepen van acht leerlingen."

Om de groepen kleiner te maken, is tijdelijk personeel aangenomen. Docenten, maar ook ander personeel dat de jongeren kan begeleiden. "Die intensieve begeleiding helpt ze weer op weg na de coronaperiode, die voor ons pas sinds maart is afgelopen. Tot die tijd waren er steeds maatregelen."

Van dat tijdelijke personeel wordt nu afscheid genomen. "De hoop of verwachting van sommige mensen was misschien anders, maar de bijdrage wordt niet structureel. We hebben het er dus mee te doen."

Leerlingen leren op het Pro College tot hun achttiende zelfstandig leven en werken. Zodra ze volwassen zijn, wordt gezocht naar een geschikte werkplek. De vestigingen zijn klein; die in Nijmegen telt met 240 leerlingen de meeste leerlingen.