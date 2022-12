CDA vindt drukke brandweerplek naast duizenden woningen niet slim

De partij ijvert voor een verhuizing van de huidige kazerne aan de Nieuwe Dukenburgseweg naar een locatie buiten de drukte van een woongebied als Winkelsteeg. "Denk aan het terrein van schaatsbaan Triavium", zegt CDA-raadslid Delano van Luik. "Dat is een mooie plek aan de rand van de stad, vlak bij de snelwegen. Vanuit daar kan de brandweer sneller bij branden in een groot gebied zijn."

Van Luik zegt zich zorgen te maken over aanwezigheid van de kazerne in een gebied (Winkelsteeg) dat in de toekomst duizenden inwoners heeft. "Omwonenden kunnen gaan klagen over de snelheid en het sirenegeluid waarmee de brandweer voorbij komt. Met mogelijk gevolg dat de brandweer dan langzamer moet gaan uitrukken. Dat wil je niet. Zij moet zo snel mogelijk bij incidenten zijn."

Raadslid Van Luik heeft burgemeester en wethouders inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Hij wil weten of het stadsbestuur zijn zorgen deelt, of het open staat voor een kazerneverhuizing én of de brandweer wel voldoende betrokken is bij de bouwplannen in Winkelsteeg.