Kerstverhuizing: gelovigen gaan met de ezelkar op weg naar de nieuwe kerk

'Stadsklooster Mariken', voorheen Augustijns Centrum de Boskapel, verlaat na bijna zestig jaar namelijk de Boskapel aan de Graafseweg. Vanaf nu is de Mariakapel van het oude damespensionaat Sancta Maria aan de Bredestraat de nieuwe uitvalsbasis van de geloofsgemeenschap. Die is katholiek, maar volg wel een meer 'vrije' weg dan de kerk van de paus.

De verhuizing is nodig, want de huurprijs van de Boskapel groeide de gelovigen boven het hoofd. Want hoewel ze de Boskapel altijd nog 'ons thuis' noemden, was die al sinds 2009 in handen van de Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, waarmee de ruimte werd gedeeld.