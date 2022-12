Automobilist knalt tegen verkeerslicht

Op de Wijchenseweg in Nijmegen is vrijdagochtend een auto tegen een verkeerslicht gereden. De bestuurder is met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.

Door het ongeval klapten de airbags uit het voertuig. Er waren verder geen andere voertuigen betrokken bij het ongeluk. Wel was er door dit ongeval één rijbaan tijdelijk afgesloten. De weg is inmiddels weer open. De oorzaak van het ongeluk is onbekend.

