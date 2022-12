Het ongeluk gebeurde rond 10:40 uur. De twee kwamen in botsing op de kruising van de A73 met de Boetbergweg. De bestuurder van de Golf kwam met de schrik vrij. De bestuurder van de Citroën is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeer had enige tijd last van het ongeval. Een deel van de kruising was door bergingswerkzaamheden ongeveer een half uur afgesloten. De afslag richting Cuijk was daardoor eveneens niet toegankelijk.