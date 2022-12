Op de gevel bij kaashandel De Wit: oernijmeegs eerbetoon voor schrijver Thomas Verbogt

Het werk van schrijver Thomas Verbogt krijgt een prominente plek in de Lange Hezelstraat: de eerste regels van zijn nieuwste boek Maak het mooi komen op de gevel en etalage bij kaashandel De Wit.

Je zou het min of meer een verjaardagscadeau kunnen noemen: Thomas Verbogt werd eerder deze maand 70 jaar, en wordt deze week geëerd in de stad waar hij vandaan komt: Nijmegen. Verbogt schreef meerdere romans, verhalenbundels en theaterteksten, en hij heeft natuurlijk een dagelijkse column in de Gelderlander.

Nijmegen komt geregeld voorbij in zijn werk, letterlijk zelfs in zijn nieuwste boek Maak het mooi. De eerste alinea komt daarom op de etalage en de gevel van de karakteristieke kaashandel De Wit.

Het eerbetoon is een zogenoemd literair baken, een manier om het werk van Nijmeegse schrijvers een prominente plek in de stad te geven. Zo staat er een tekst van Frank Boeijen op de ruiten van café 't Paleis en is in café De Tempelier werk van A.F.Th. van der Heijden te lezen.



Dit jaar kwamen er zes bakens bij, met teksten van Fons Strijbosch, Megchel J. Doewina, Jaap Robben, Titus Brandsma en Froukje Arns.



In Verbogts tekst bij kaashandel De Wit loopt de verteller van het verhaal (al dan niet in gedachten) met zijn vader door de Lange Hezelstraat. De tekst is inmiddels aangebracht, en zal vrijdag om 17.30 uur officieel worden onthuld door burgemeester Hubert Bruls.

'Een herfstdag, natuurlijk een herfstdag, ik loop door Nijmegen, door de oude Lange Hezelstraat, ik weet wat er gaat gebeuren, wat alleen maar gebeurt omdat ik het weet maar ik stel het nog even uit. Natuurlijk loop ik hier even met mijn vader, minstens een paar seconden. Ik zeg, ik wil graag zeggen: 'Wat voorbijgaat, is nog gaande, dus niet voorbij.' Hij is het met me eens: veel blijft maar voorbijgaan zonder ooit voorbij te zijn. Bijna niets eindigt ooit echt.'