Storytelling Festival Nijmegen: oude theatervorm weer springlevend

Storytelling is theater zonder opsmuk, gebaseerd op het oeroude spannende verhalen vertellen bij het vuur. Meneer Otis, een organisatie voor kleinschalig theater en jazzconcerten, presenteert deze week het Storytelling Festival Nijmegen met voorstellingen in de Thiemeloods en LUX.

Het is de tweede editie maar wél de eerste keer dat het festival voluit kan gaan. In 2021 werd het beperkt door coronamaatregelen. "Storytelling draait vaak om persoonlijke en authentieke verhalen", zegt Roy Potijk van Meneer Otis.

Het oude verteltheater is weer in trek. Bij een festival als Oerol is er een apart podium voor ingeruimd. In Amsterdam bestaat het Storytelling Centre. De vorm is eenvoudig. Een verteller neemt de luisteraars mee in het verhaal. Soms is er ook muziek of wordt het versterkt met beelden.

Volgens Potijk zijn er meerdere redenen voor de opkomst van het genre. Door de coronapandemie richtten theatermakers zich meer op kleinschalige en goedkoop te produceren voorstellingen. "Maar de belangrijkste reden is dat er behoefte is aan authentieke en maatschappelijk relevante verhalen."

Het festival heeft één grote productie die speciaal hiervoor is gemaakt en donderdag en vrijdag wordt uitgevoerd. Componist Daniël van der Duim en Studio Hartebeest brengen het oudst bekende verhaal naar Nijmegen, het Epos van Gilgameš. In een mix van composities en beeldverhalen blazen zij het oude verhaal nieuw leven in.

In de Thiemeloods staan er op vrijdagavond en zaterdagavond vier voorstellingen. Op vrijdag geven makers Jacqueline Korevaar, Sinead O'Brien en Naomi Namutebi hun diepste verlangen bloot in Stories of Desire. In The Mountain neemt de Koerdische maker Sipan Sezgin Tekin publiek mee in het tragisch mythische verhaal van antiheld Zahhak.

Op zaterdagavond bevraagt Céline Vermeulen hoe volwassen te zijn in Room 168, en Sahand Sahebdivani geeft een ode aan zijn revolutionaire Iraanse vader in The Distant Word.

De twee theateravonden worden afgesloten met de gypsy jazz van Wet Spaghetti.