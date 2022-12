Wolf nu ook in Nijmegen gespot

'Echt het vetste ooit dit', schrijft hij in zijn tweet. 'Ook sneu, hij was helemaal kapot van het rennen op zoek naar een rustig gebied.'

La Haye noemt het onwaarschijnlijk dat dit dezelfde wolf is als in de Betuwe en Liemers werd gespot deze week. "Het kan hoor, wolven trekken letterlijk heel Europa door. Nederland is slechts een ommetje. Maar de wolf die eerder deze week in Gelderland gezien is, liep van het noorden naar het zuiden door de Betuwe en leek via Aerdt naar het oosten te trekken. Dan zou terugkeren naar Nijmegen onlogisch zijn."