Gemeente maakt vaart met energiefixers: in halfjaar zeker 3750 huizen energiezuiniger

Extra radiatorfolie, tochtstrips, betere ventilatie: zeker 3750 huizen in Nijmegen moeten tot mei al veel energiezuiniger zijn gemaakt. Door het aanstellen van meer energiefixers, die sinds kort actief zijn in de stad, kan de gemeente komende tijd vijfhonderd huizen meer aanpakken dan gepland.

De energiefixers vormen een team van handige mannen en vrouwen die energieproblemen bij huizen in de stad aanpakken. Broodnodig, volgens de gemeente. Want door de fiks gestegen energieprijzen komen veel huishoudens in de problemen.

Gratis hulp

Met gratis hulp wil de gemeente die groep tegemoetkomen. Te beginnen in de Dukenburgse wijken Zwanenveld, Aldenhof en Meijhorst, waar veel oudere woningen staan en mensen met lagere inkomens wonen.

"We zijn hard bezig om extra energiefixers te werven. Hierdoor kunnen we al vijfhonderd bezoeken meer afleggen dan gepland", zegt Van Elferen. "Maar meer fixers blijven nodig. Het liefst willen we nog veel meer huizen afgaan. We doen dit zo snel we kunnen."

Tochtstrips

De fixers stellen bijvoorbeeld de cv-ketel slimmer in, brengen tochtstrips aan op kieren of hangen ventilatoren onder radiatoren. Allemaal acties die de energierekening omlaag moeten brengen. Om vaart te zetten achter het project en snel meer inwoners tijdens de energiecrisis te helpen, is de gemeente een campagne gestart om meer fixers aan te stellen.

Vooraf had de gemeente al zo'n tienduizend huizen in beeld. Wie zich opgeeft, krijgt twee keer bezoek: eerst om kennis te maken, een tweede keer gaan de fixers aan de slag.