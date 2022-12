Gemeenschappelijk wonen moet makkelijker worden

In Nijmegen is behoorlijk wat vraag naar gemeenschappelijke woonvormen. Er zijn al de nodige projecten. Soms neergezet door woningcorporaties zoals Ecodorp Zuiderveld en Strowijk/IEWAN. Maar ook door particuliere coöperaties zoals De Getijden waarbij woningen zijn gemaakt in een oude school. Een CPO heet zo'n organisatie, afkorting van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap waarbij de toekomstige bewoners samen de woningen ontwikkelen.