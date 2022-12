Crisisopvang in Nijmegen toch niet in maart op slot, maar vrijwel zeker tot 1 juli 2023 open

De noodopvang met 224 plekken voor asielzoekers blijft definitief langer open, wanneer het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) daarom vraagt, maar de verwachting is dat dit gaat gebeuren.

De crisisopvanglocaties - Gelderland-Zuid telt er 597 - zijn door gemeenten ingericht omdat het COA niet genoeg plekken heeft in Ter Apel en andere locaties.

De hoop was dat het COA vanaf 1 januari 2023 de opvang weer volledig zelf zou kunnen regelen en de opvang dicht zou kunnen, maar al snel bleek dit niet te lukken. In november liet burgemeester Bruls weten dat de opvang tot uiterlijk 1 maart 2023 open zou blijven. Daar komen nu dus drie maanden bij.

Dat besluit vloeit voort uit het zogeheten transitieplan voor crisisnoodopvang, waarin staat dat crisisnoodopvang in de regio, voor mensen die asiel aanvragen in Ter Apel, kan worden verlengd tot 1 juli 2023. In aanloop naar die datum wordt er op landelijk niveau gewerkt aan een plan, waardoor de crisisopvang voor asielzoekers per 1 april 2023 weer in handen van het COA komt te liggen.

Manege voldoet niet overal aan

Een uitspraak van de rechter van 6 oktober zou in Nijmegen nog wel voor een KINK in de kabel kunnen zorgen. Die uitspraak schrijft namelijk voor dat alle opvanglocaties voor asielzoekers per 1 april 2023 aan hogere eisen moeten voldoen. De crisisnoodopvanglocatie aan de d'Almarasweg voldoet daaraan niet volledig, zo stelt de gemeente.

Het is nog onduidelijk op welke eisen de oude manege niet voldoet, dat wordt later deze vrijdag duidelijk. Het is aan het COA om te besluiten of de opvanglocatie toch ingezet kan blijven worden.