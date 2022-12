Auto’s botsen op elkaar op Wijchenseweg Nijmegen: beide total loss

Op de Wijchenseweg in Nijmegen zijn donderdagavond rond kwart voor zes twee auto's op elkaar gebotst. Een van de twee wagens was een Tesla. Bij de aanrijding raakten twee bestuurders gewond. Een van de twee is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance.

De botsing vond plaats op de Wijchenseweg ter hoogte van de op- en afrit van de A73. De Tesla-bestuurder reed op de Wijchenseweg richting Palkerplein. De andere automobilist kwam van de afrit af. Op de kruising staan verkeerslichten. Hoe het ongeval is ontstaan is nog onduidelijk. Door het ongeval ontstond er een flinke verkeersfile. Een van de twee rijbanen richting Palkerplein was afgesloten. Verkeer dat van de afrit kwam moest ook richting het Palkerplein en daar draaien om richting Nijmegen te kunnen. Nijmegen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen Blijf met meldingen op de hoogte

