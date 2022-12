Zieke Siebe krijgt gesigneerde bal van NEC-keeper tijdens bezoek profvoetballers aan ziekenhuis

Het jochie ligt in het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc in Nijmegen, waar deze middag spelers van de Nijmeegse voetbalclub op bezoek zijn.

Het ging niét over 4-3-3, de punt naar achteren of andere technische zaken. De kinderen wilden juist alledaagse dingen weten. Want ja, wat is nou het lievelingseten van die NEC'ers? "Sushi", hoorden de kinderen noemen. En trainer Rogier Meijer verklapte van nasi met satésaus en augurken te houden.