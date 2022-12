Tachtig starters gaan wonen tussen ouderen in Nijmegen-Noord

Tachtig starters krijgen een woning in het nieuwbouwcomplex Living-Inn in Nijmegen-Noord. Ze moesten ervoor op sollicitatiegesprek, want van hen wordt verwacht dat ze zich inzetten voor de woongemeenschap en hun oudere buren.

De jonge bewoners van Living-Inn hebben deze week hun huurcontract getekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis. De appartementen zijn in het najaar van 2023 klaar. Living-Inn is een wooncomplex voor ouderen, jonge starters en zorgbehoevende senioren. Er komen 370 appartementen: 208 levensloopbestendige woningen voor senioren, 80 appartementen voor langdurige zorg en 82 woningen onder de sociale huurgrens voor Nijmeegse starters op de woningmarkt. Oud en jong wonen bij elkaar in de buurt en kunnen zo veel voor elkaar betekenen. Dat is de bedoeling van Living-Inn. De jonge bewoners zijn geselecteerd op hun binding met Nijmegen en hun bereidheid een steentje bij te dragen aan het welzijn van hun oudere medebewoners. Bijvoorbeeld door samen activiteiten te ondernemen, of simpelweg met een praatje. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan Living-Inn. De appartementen maken deel uit van de Hof van Holland, de wijk die het centrum moet worden van Nijmegen-Noord. Er komen er zo'n 1900 woningen in Hof van Holland en daarnaast voorzieningen die bij een stadshart horen, waaronder winkelcentrum Hart van de Waalsprong. In Living-Inn zelf komen voorzieningen voor de hele wijk, zoals een zwembad, horeca, een bibliotheek, biljartruimte en kinderdagverblijf. Nijmegen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen Blijf met meldingen op de hoogte

