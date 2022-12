Een Keizer Karel en Rudolf vol lampjes: zo ziet Nijmegen eruit tijdens de Winterweken

Een gigantische kerstbal, een reusachtige boom en een majestueus hert. Ook dit jaar is de binnenstad van Nijmegen tijdens de Winterweken aangekleed met verschillende lichtsculpturen. Voor het eerst is er een muziekquiz.

Tijdens de Winterweken, van 17 december tot en met 8 januari, staan negen lichtsculpturen verspreid over de binnenstad. "De weken zijn bedoeld om mensen iets leuks te geven tijdens de winter. De lichtsculpturen zijn enkele jaren geleden, tijdens de coronacrisis, bedacht om mensen naar buiten te krijgen. We hebben het sindsdien herhaald. Dus uiteindelijk is er uit de pandemie toch iets goeds voortgekomen", zegt projectleider Madelon Kersten van de Nijmeegse Winterweken.

Bij de introductie in 2020 werden de sculpturen niet door iedereen warm ontvangen. Een ervan werd vernield, waarna de gehele route eerder werd afgebroken. Toch keerden de beelden een jaar later terug. "We denken dat de vernieling voornamelijk kwam door de lockdown, dat mensen hun frustraties aan het uiten waren. Het jaar erop hebben we nergens last van gehad."

Nieuw dit jaar is de muziekquiz. "Wie langs de lichtsculpturen wandelt, kan nu allerlei muziekvragen beantwoorden." Deelnemers kunnen een lokale cadeaubon winnen, te besteden bij meer dan honderd winkels in de stad.

Meer activiteiten

De beeldenroute is een van de vele activiteiten tijdens de Nijmeegse Winterweken. Zo is er een wintermarkt op Plein '44 en een Santa's Selfiehouse in de Marikenstraat. De kelder van de Stevenskerk is de locatie voor straattheater en bierproeverijen. Daarnaast zijn er diverse optredens van danseressen, koren en concerten.