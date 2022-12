Anonieme afzender waarschuwt met briefje op prikbord supermarkt voor doffe knal in Nijmeegse wijk

Het explosief is gevonden op het terrein aan de Elzen- en Vlierestraat achter de supermarkt in de Nijmeegse wijk Hengstdal. Decennialang gingen kinderen hier naar het Montessori College en was er een wijkcentrum gevestigd. Inmiddels zijn de gebouwen verdwenen. Ze maken plaats voor een woonzorgcomplex en woningen voor 22 huishoudens, neergezet in opdracht van CPO Elzendal.