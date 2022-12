Ontsnapte tbs’er die vrouw neerstak is Kendrick M., die tien jaar geleden Marigret (20) ombracht

Opvallend: Kendrick M. is een neef van de eerder dit jaar ontsnapte en nog altijd voorvluchtige tbs'er Sherwin Windster. Ook hij zat in de Pompekliniek in Nijmegen. Bronnen rond het onderzoek bevestigen eerdere berichtgeving van De Telegraaf over de relatie tussen Sherwin en de man die gisteren bij de Pompekliniek de benen nam en vervolgens in Soest een vrouw neerstak. De vrouw raakte zwaargewond.