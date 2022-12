Inzameling winterjassen door Sint Maartenskliniek groot succes: 1520 stuks voor vluchtelingen

De inzamelingsactie van warme winterjassen, die de Sint-Maartenskliniek onlangs heeft gehouden, is een groot succes geworden. Er zijn maar liefst 1520 winterjassen ingeleverd. Die worden vrijdag naar de organisatie Because We Carry gebracht.

Because We Carry verdeelt de kleding onder vluchtelingen in de (crisis)noodopvang in Nederland. In totaal zijn afgelopen tijd ruim 12.000 tweedehands winterjassen ingeleverd, op 107 adressen in Nederland en België.

De Sint-Maartenskliniek meldde zich aan als een van deze inzamelpunten en riep mensen op hun overtollige winterjassen bij de kliniek in Ubbergen in te leveren. Ook werd deze vraag gesteld aan de deelnemers aan een congres dat de Sint-Maartenskliniek op 11 november in Concertgebouw de Vereeniging hield. Dat was op de naamdag van Sint-Maarten; die werd heilig verklaard nadat hij zijn mantel deelde met een bedelaar.

De opbrengst heeft alle verwachtingen van de Sint-Maartenskliniek overtroffen. "We zijn enorm positief verrast. Vooraf dachten we optimistisch dat we er wellicht wel vijfhonderd konden inzamelen. Maar het zijn er drie keer zoveel geworden", reageert een woordvoerder.

"De actie is bijna aan het succes ten onder gegaan. Twee medewerkers van ons zijn dagenlang bezig geweest om alle jassen te sorteren op maat en type: jassen voor mannen, vrouwen of kinderen. Daarna zijn ze allemaal in zakken verpakt."

Zevende jaar

Met een vrachtwagen wordt de hele partij vrijdag naar Weesp getransporteerd. Het is het zevende jaar dat Because We Carry deze actie houdt. Aanvankelijk was de inzameling alleen bedoeld voor vluchtelingen die gestrand waren op het Griekse eiland Lesbos, maar tegenwoordig deelt de stichting de jassen ook uit aan vluchtelingen in Nederland, Oekraïne en de rest van Griekenland.