Drift wint Gelderse Pauwenveer dankzij vegetarische hapjes en herbruikbare bekers

De jury keek met name naar voeding en afval. Drift scoort op die onderdelen goed: er is een volledig vegetarisch voedselaanbod voor bezoekers en medewerkers, zoveel mogelijk lokaal ingekocht. Daarnaast hanteert Drift een circulair bekersysteem en draait het op groene stroom.

Het festival met elektronische muziek, dat gehouden wordt in en rond de Vasim op het Nyma-terrein, beleefde afgelopen weekend de herfsteditie. Die was wederom volledig uitverkocht. Omwonenden beklaagden zich over geluidsoverlast - de muziek was in de verre omgeving te horen.