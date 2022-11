Politiek bezorgd om verdwijnen nachtcultuur: ‘Hier moet ruimte voor blijven in de stad’

"Dit zijn ontzettend mooie initiatieven die zich echt hebben ontwikkeld in Nijmegen", zegt GroenLinks-voorman Quirijn Lokker. "Van tevoren was bekend dat dit tijdelijke plekken waren. Maar voor de toekomst van de nachtcultuur is het belangrijk dat we er ruimtes voor blijven faciliteren."

"Veel panden zijn er in bezit van de gemeente, omdat ze herontwikkeld worden. Doordat de gemeente die in eigendom heeft, moeten er goede afspraken te maken zijn. Of dat nu voor lange termijn is of tijdelijk", zegt hij.

"Dit gold ook voor het Honigcomplex. Dit ontstond jaren terug ook toen in Nijmegen-West gebouwd ging worden."