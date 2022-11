Nijmegenaar (38) die geldkoffer stal moet nog twee maanden ‘zitten’, daarna verder , met behandeling

Een 38-jarige Nijmegenaar, die op 16 mei van dit jaar in de Fuchsiastraat in Nijmegen met geweld een geldkoffer van Brinks stal, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Plus verplicht reclasseringscontact.

Concreet betekent het dat de licht verstandelijk beperkte Nijmegenaar over twee maanden zijn onvoorwaardelijke celstraf erop heeft zitten en verder kan gaan met zijn behandeling. De man kampt met geestelijke en fysieke problemen. Hij heeft depressieve klachten en stond op het punt een einde aan zijn leven te maken. Die problemen in combinatie met overmatig alcoholgebruik leidde tot de overval op een geldloper op een maandagmorgen. De geldloper liep van en naar de Bruna om te geldautomaat te legen. De verdachte trok de geldkoffer uit de handen van de geldloper en rende weg. Vervolgens werd hij achtervolgd door een 74-jarige man in een scootmobiel. Die kreeg klappen maar kwam wel met de koffer terug. Andere omstanders werden door de verdachte bedreigd en met stenen bekogeld. Van het incident zelf kon de verdachte zich niet veel meer herinneren. Tijdens de zitting vertelde hij dat zijn eerste herinnering het verhoor op het politiebureau is. Deskundigen konden niets zeggen over de toerekeningsvatbaarheid, maar gelet op alle stoornissen gaat de rechtbank wel uit van verminderde toerekeningsvatbaarheid. Net zoals het OM, die een iets hogere straf had gevorderd. De advocaat vond het voorarrest lang genoeg, maar de rechtbank wijst op de grote impact van het incident op het publiek en komt mede daarom tot dit vonnis. Nijmegen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen Blijf met meldingen op de hoogte

