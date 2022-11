Energiecrisis: Overasseltse kerstbomen gaan aan de automatische timer

Zo hoopt Van Lin het dorp in dure en zorgelijke tijden toch weer in feestelijke sferen te brengen. Volgende week zaterdag worden de bomen neergezet en dan is het de bedoeling dat de lampen de zaterdag daarna aangaan. Dat is uiteraard nádat de vrijwilligers de straten van de sinterklaasversieringen hebben ontdaan, want de SOP zit achter de versieringen bij wel meer hoogtijdagen in Overasselt, zoals ook bij de doorkomst van de Vierdaagse. De afspraak is dat de bomen op 7 januari weer uit het straatbeeld zijn verdwenen.