Afval op laten halen wordt duurder voor bedrijven

Het wordt voor Nijmeegse ondernemers komend jaar duurder om hun afval te lozen. De tarieven voor het wegbrengen of laten ophalen van bedrijfsvuilnis gaan omhoog. De grootste vervuilers moeten maximaal 220 euro meer gaan betalen.

Het gaat om een toename van de reinigingsrechten, het bedrag dat bedrijven betalen om hun afval te mogen wegbrengen of laten ophalen. De kleinste verhoging is er voor ondernemers die gemiddeld per week maximaal acht zakken vuilnis hebben. Zij gaan op jaarbasis van 307,86 naar 329,10 euro.

De grootste stijging (223 euro) komt voor rekening van bedrijven die iedere week meer dan 48 zakken afval aan de straat zetten. Hun nieuwe jaartarief wordt 3462,78 euro.

De prijsstijging heeft te maken met de wereldwijde prijsstijgingen en inflatie in Europa. De gemeente Nijmegen koppelt haar prijzen aan de globale ontwikkeling van die prijzen. Het zorgt voor een gemiddelde prijsverhoging van 6,9 procent. In de stadsbegroting is bepaald voor welke tarieven die toename wel en voor welke die niet geldt.

Ondernemers zijn in Nijmegen twee keer geld kwijt voor hun afval. Ze betalen - afhankelijk van de manier waarop ze het vuilnis aanbieden - een bedrag per zak of per keer dat ze hun afval in een ondergrondse container storten. Daarnaast moeten ze ook het reinigingsrecht betalen.