Parkeerverf op taxistandplaats is 'sterk spul', blunder niet weg te poetsen

De standplaats voor taxichauffeurs in Nijmegen is nog steeds groen. De verf waarmee de taxistandplaats was beschilderd, blijkt te sterk om snel te verwijderen.

Een maand geleden beging de gemeente Nijmegen een blunder, door parkeerplaatsen voor deelscooters dwars over taxistandplaatsen heen te leggen. Ze werden na felle kritiek acuut verplaatst. De gemeente beloofde daags na het incident de taxistandplaats in ere te herstellen. Maar de verf komt niet van de stenen af. "We hebben kort na het aanbrengen van de verf al opdracht gegeven om de parkeerplaats weer schoon te spuiten", zegt een gemeentewoordvoerder. Maar hoe ijverig er ook gespoten werd, de verf - die op meer plekken in de stad is aangebracht - bleef zitten. De standplaats is na vier weken nog groen. "Het blijkt nogal sterk spul te zijn." Daarom grijpt de gemeente nu naar een vrij onconventioneel middel: alle groen geverfde klinkers worden nog deze week met de hand omgedraaid. "Daar hebben we nu een nieuwe opdracht voor gegeven." Geen scooters en fietsen meer Taxichauffeur Nazir Alkozai trok een maand geleden fel van leer tegen de gemeente, maar de strijdbijl is begraven, zo laat hij nu weten. "Sinds de verplaatsing van de parkeerplaats hebben wij nergens last van. Niemand komt hier nog staan." Nijmegen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen Blijf met meldingen op de hoogte

