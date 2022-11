Nieuwe rechterhand Bruls is voor het eerst in de historie een vrouw

Een gemeentesecretaris opereert vooral in de luwte en is voor het grote publiek vaak een onbekende. Toch gaat het om een van de belangrijkste functies op het stadhuis. Van de Klift geldt straks als algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie: de hoogste ambtenarenbaas. Daarnaast vervult de secretaris ook een belangrijke rol in het besturen van de stad. Ze is de eerste beleidsadviseur van burgemeester Bruls en zijn wethouders.