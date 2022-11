Twee Nijmeegse festivals krijgen cultuurprijs voor duurzaamheid

Met deze prijs steunt het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland organisaties die een bijdrage leveren aan cultuur en natuur. Dit jaar richt het fonds zich op festivals in Gelderland die duurzaam werken. John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland reikt de Gelderse Pauwenveer uit op 28 november. Het prijzengeld is bedoeld voor het verder verduurzamen van het festival.