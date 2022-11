Twee mannen aangehouden voor moord in Spanje

Een arrestatieteam van de politie heeft donderdagavond in Nijmegen twee Spaanse mannen (19 en 22 jaar) aangehouden op verdenking van een moord in Spanje. Ze worden verdacht van het doodschieten en het dumpen van het lichaam van een Spanjaard in de omgeving van Sevilla. Dat meldt de politie maandag.

Het onderzoek van het Fugitive Active Search Team (FASTNL) van de Landelijke Eenheid leidde naar een woning in Nijmegen, waar de twee door het arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies rond 22.15 uur zijn aangehouden. De twee worden vermoedelijk binnenkort overgeleverd aan Spanje.



De moord vond plaats in juni van dit jaar. Spanje heeft om de overlevering van de Spanjaarden gevraagd. Nijmegen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen Blijf met meldingen op de hoogte

