Bestuurder parkeert auto in de bosjes op beruchte Nijmeegse rotonde

De politie wist de eigenaar van de wagen te achterhalen via het kenteken. Die verklaarde dat hij door gladheid de macht over het stuur had verloren en daardoor in het struweel belandde.



Waarom de bestuurder de plek van het ongeval heeft verlaten is niet bekend, maar hij raakte niet gewond. De politie heeft een bergingsbedrijf opdracht gegeven om het voertuig weg te slepen.



Op de rotonde op het Takenhofplein gebeuren regelmatig ongelukken.