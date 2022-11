Wéér Oegandese winnaar van Zevenheuvelenloop: Rogers Kibet troeft iedereen af

Zondagmiddag was de negentienjarige Rogers Kibet met afstand de snelste in de Nijmeegse herfstklassieker. Hij zette een tijd neer van 42.08 en is de opvolger van zijn landgenoot Stephen Kissa, die in 2019 de laatste editie won. De jaren daarvoor was klasbak Joshua Cheptegei de winnaar. Hij liep in 2018 het wereldrecord over 15 kilometer: 41.05.