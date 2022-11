Prins Willem-Alexanderbrug vanaf vrijdagavond in fases dicht voor controle

Voor een inspectie van het beton onder het wegdek, de pijlers en de tuien, is de Prins Willem-Alexanderbrug over de Waal de komende twee weekenden deels afgesloten.

Van vrijdagavond 18 november 21.00 uur tot en met zondag 20 november is de hoofdrijbaan tussen Echteld en Beneden-Leeuwen afgesloten. Verkeer dat zuidwaarts wil, moet dit weekend omrijden via de A2, A50 en de N322. Langzaam verkeer, bussen en hulpdiensten kunnen over de parallelbanen. Uiterlijk maandagochtend 5.30 uur is de weg weer open.

Het weekend erna, van 25 november 21.00 uur tot en met 27 november is de hoofdrijbaan aan de andere kant, tussen Beneden-Leeuwen en Echteld, afgesloten.

In de tussenliggende week zijn de juist parallelwegen afwisselend afgesloten om de onderkant van de brug te inspecteren. Op maandagmiddag 21, dinsdag 22 en vrijdag 25 november is de westkant dicht. De parallelweg aan de oostkant is afgesloten op maandagochtend, woensdag en donderdag.

Fietsers en voetgangers kunnen dan over de andere parallelweg. Landbouwverkeer mag over de hoofdrijbaan waar de snelheid wordt verlaagd tot 50 kilometer per uur.