Carnaval in Nijmegen minder uitgebreid: feesttent op Grote Markt dit jaar maar drie dagen

Vijf dagen lang carnaval vieren in de grote feesttent op de Grote Markt in Nijmegen zit er komende februari opnieuw niet in. Het Marikenpaleis, zoals de hostent in hartje centrum jaarlijks heet, staat er aankomende carnaval maar drie dagen. "De financiële risico's zijn te groot", zegt horecaondernemer Bart van de Berg.

De uitbater van café De Derde Kamer is al jaren de initiatiefnemer van de feesttent. Met duizenden carnavalisten is dit jaarlijks het kloppend hart van het Knotsenburgse carnaval. Jaar in jaar uit komen er artiesten, dweilbands en staat een bezoek van Prins Carnaval op het programma.

Energiecrisis

Na twee verloren coronajaren keert het Marikenpaleis terug. Maar dan alleen op zaterdag, zondag en maandag. Niet meer op vrijdagavond en dinsdag dus. De horecaondernemer wijt het vooral aan de gierende inflatie, de energiecrisis en hoge inkoopprijzen.

"De kosten zijn enorm gestegen. De tent moet goed verwarmd worden, maar de energieprijzen zijn twee of drie keer hoger dan eerst", zegt Van de Berg. "Wat het uitgavepatroon in februari is, is ook lastig te voorspellen. Misschien dat mensen door de gestegen prijzen wel een paar drankjes minder drinken. Het rendement staat onder druk. Bezoekers moeten héél veel uitgeven voor we de kosten terugverdienen."

Dubio

Daarbij worden carnavalsvrijdag en carnavalsdinsdag van oudsher het minst bezocht. "Vooral dinsdag is financieel altijd de zwaarste dag. We konden dit normaal compenseren. Nu zijn het gekke tijden", zegt Van de Berg. "Lang hebben we in dubio gezeten. Maar we zijn eruit: we maken er drie dagen een geweldig feest van."

Wie ook op de andere dagen carnaval wil vieren, kan wel terecht in veel Nijmeegse cafés.