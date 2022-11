Vlammen slaan spontaan uit auto tijdens rijden op Nelson Mandelaplein

Een auto is maandagochtend tijdens het rijden spontaan in brand gevlogen op het Nelson Mandelaplein in Nijmegen.

De automobilist stond voor een stoplicht toen hij werd gewaarschuwd door een andere automobilist. Die vertelde dat er vlammen onder zijn auto vandaan kwamen. De bestuurder van de auto die in brand stond belde gelijk 112. Toen de gealarmeerde brandweer aankwam, was het eigenlijk al te laat. Het vuur is geblust, maar de auto moet als verloren worden beschouwd. Volgens de automobilist heeft hij de auto twee maanden geleden nog tweedehands gekocht, met nieuwe banden en verse algemene periodieke keuring (apk). Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.

