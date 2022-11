Motorrijder gewond door ongeluk op A73 bij Beuningen: Oostenrijker verdacht als drugsrijder

Een automobilist en een motorrijder zijn zondagmorgen rond 6:50 uur met elkaar in botsing gekomen op de A73 bij Beuningen. De weg vanaf de A50 in de richting van Nijmegen was bijna vier uur lang volledig dicht voor verkeer.

Het ging waarschijnlijk fout toen de automobilist de motorrijder wilde inhalen. Vermoedelijk reed de bestuurder van de auto, een 23-jarige man uit Oostenrijk, onder invloed van drugs, laat de politie weten. De man is aangehouden. Even later op zondag ging het ook mis op de A12. Ook die bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs. Door de botsing kwam de motor in de berm terecht en de auto tegen de vangrail tot stilstand. De motorrijder, een 42-jarige man uit Ede, raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Nijmegen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen Blijf met meldingen op de hoogte

