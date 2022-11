Nijmeegse studenten zamelen hele jaar geld in voor onderzoek naar kanker

Een groep Nijmeegse studenten gaat dit collegejaar geld inzamelen voor onderzoeken naar kanker. De Radboud Universiteit is de tweede onderwijsinstelling in Nederland die hier nu een speciaal studentenbestuur voor heeft.

Dat bestuur van acht studenten gaat onder de noemer Students Fight Cancer - samen met het Radboud Oncologie Fonds (ROF) - allerlei inzamelacties voor studenten opzetten. Of studenten gesponsord gaan hardlopen, een pubquiz organiseren met hun vereniging of gewoon geld doneren: alles is mogelijk.

Het doel: gedurende het hele collegejaar zo veel mogelijk geld inzamelen, om zo onderzoek in het Radboudumc te ondersteunen en mensen die de diagnose kanker krijgen te helpen.

Geneeskundestudent Peep Simons (23) is een van de bestuursleden die zich naast zijn studie bezighoudt met het initiatief. Er staan al een fietswedstrijd en veilingen op het programma. "Heel leuk én zinvol is het. We zitten nog in de beginfase, dus we zijn vooral bezig met studenten enthousiast krijgen", vertelt de voorzitter.

De actie is nog nieuw in Nijmegen. De Radboud Universiteit is na Maastricht de tweede Nederlandse universiteit die het initiatief heeft opgezet. De bedoeling is dat uiteindelijk alle studentensteden mee gaan doen. Simons: "Het ROF merkte dat het moeilijk was om de doelgroep studenten te bereiken én tot actie aan te sporen. Dat gaan wij dus nu proberen."

Een streefbedrag heeft de nieuwe vereniging eigenlijk niet. "Het doel is het net zo goed, zo niet beter, te doen als Maastricht", grapt Simons. "Nee hoor, we zijn bescheiden. Al het geld is welkom en we zijn blij met iedere euro."