Scooterrijder aangereden door automobilist: bestuurder mee met de ambulance

Een scooterrijder is vrijdagochtend op de kruising Energieweg/Wolfkuilseweg in Nijmegen aangereden door een auto. De automobilist zou de scooterrijder over het hoofd hebben gezien.

Om ongeveer 8.45 uur vond het ongeluk plaats. Het slachtoffer is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De politie heeft zich ontfermd over de scooter. Het kruispunt was enige tijd afgesloten.

