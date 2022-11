Man met ontbloot bovenlijf aangehouden na steekpartij in Nijmegen

De hulpdiensten werden rond kwart voor negen gealarmeerd. Meerdere politiewagens kwamen ter plaatse. Ook werd in eerste instantie een traumahelikopter opgeroepen, maar die is onderweg gekeerd. Een persoon is bij de steekpartij gewond. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Na de steekpartij zocht en vond de politie een man met een ontbloot bovenlijf. Of hij de dader is, is onbekend. De politie verspreidde een melding via Burgernet, maar vond de gezochte man al snel. Volgens omstanders liep hij al enige tijd met ontbloot bovenlichaam en in dronken toestand rond op het Daniëlsplein.