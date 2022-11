Vanaf maandag 7 november is het mogelijk om zonder afspraak een herhaalprik tegen het coronavirus te halen op vaccinatielocaties van de GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen, Tiel en Zaltbommel. In Wijchen kan dit pas een week later.

Bij de tijdelijke priklocatie in Wijchen - die twee weken geleden opende - zijn medewerkers nog te druk met het zetten van geplande vaccinaties. Of dit komt door personeelskrapte of een grote toeloop in deze regio, is niet duidelijk.

Maandagmiddag is de eerste mogelijkheid om in Wijchen een prik op afspraak te halen zondag 13 november. Een dag daarna verwacht de GGD de poort voor iedereen, dus zonder afspraak, open te kunnen gooien. ,,Onze mensen zijn allemaal hard aan het werk”, zo vertelt een woordvoerder. ,,Pas als we de ruimte hebben om zonder afspraak te prikken, gooien we het open. Zo voorkom je dat mensen op locatie voor teleurstellingen komen te staan.”

Drukte bij het zetten van geplande afspraken is ook in Cuijk reden om later te starten met de vrije inloop. Wanneer precies is nog niet duidelijk.

Bij de overige vaccinatielocaties in Nijmegen (Weg door Jonkerbosch 10), Tiel (Biezenwei 2) en Zaltbommel (Hogeweg 65) kan iedereen boven de 12 jaar per 7 november terecht voor een prik zonder afspraak. Dat geldt ook voor inwoners van Wijchen en omgeving die nog deze week een vaccinatie willen.