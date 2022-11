Reizigers die vandaag met de trein willen pendelen tussen Nijmegen en Venray doen er goed aan hun reis extra zorgvuldig te plannen. Door personeelstekort vallen er deze ochtend en middag enkele treinen uit.

'LET OP', waarschuwt Arriva haar klanten vanochtend via sociale media. Op Twitter wordt de boodschap om 07.38 uur verspreid. Wat de reden is van de 'beperkte personele inzet', gaat het om uitval door ziekte of is structurele onderbezetting de oorzaak, vermeldt het regionale vervoersbedrijf er niet bij.

De uitval geldt voor treinen in beide richtingen. Van Nijmegen naar Venray gaat het om de volgende tijdstippen:

08:53 uur,

12:53 uur,

13:53 uur en

15:23 uur.

Tussen Venray en Nijmegen rijdt er geen trein om:

09:33 uur,

13:33 uur,

14:33 uur en

16:03.