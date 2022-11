Een brand in een bouwcontainer bij een bedrijf aan de Groothandelsweg in het noorden van Nijmegen heeft vanochtend gezorgd voor flinke rookwolken. Deze zwarte mist trok over de nabijgelegen A15.

Omdat veel bezorgde automobilisten de brand zagen, belden zij massaal de brandweer. Volgens een woordvoerder van de brandweer waren ze hierdoor erg druk bij de meldkamer. Volgens diezelfde woordvoerder is er geen gevaar voor het overslaan van de brand, omdat er niets in de directe omgeving van de container staat. De brandweer is wel met flink wat materieel uitgerukt, omdat er veel water nodig is om de container te blussen. Hierom werd ook opgeschaald naar een zogeheten ‘middelbrand’. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen