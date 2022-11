Baantjes trekken blijft nog jaren mogelijk in zwembad Dukenburg. Tot dusver werd gedacht dat het bad medio 2026 op slot zou moeten. Nu blijkt dat geen keiharde einddatum voor het Nijmeegse watercomplex te zijn. Al zijn er zorgen over de financiën.

Dat het gedateerde Dukenburgse bad op termijn dicht moet, is een feit. Maar dat zal pas gebeuren als een fonkelnieuw waterpaleis in Winkelsteeg de deuren geopend heeft, zo werd deze week duidelijk tijdens een vergadering van de Nijmeegse gemeenteraad. "De bedoeling is dat pas als het nieuwe zwembad opengaat, de andere baden (ook zwembad West, DR) gaan sluiten", beloofde sportwethouder Jean-Paul Broeren.

Toezegging

Die toezegging volgde op stevig doorvragen van gemeenteraadslid Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU). Hij zei te vrezen dat inwoners van stadsdeel Dukenburg een tijdlang verstoken zouden blijven van een zwembad, terwijl er aan het nieuwe complex in Winkelsteeg gewerkt wordt. "De planning leek dat Dukenburg al halverwege 2026 op slot zou moeten, terwijl het bad in Winkelsteeg pas een jaar later klaar zou zijn."

Of hij blij is met de toezegging over het openhouden van zwembad Dukenburg? Dat weet Eigenhuijsen nog zo net niet. "Voor de mensen die er les hebben of sporten is het superfijn. Maar ik maak me ook zorgen. We hoorden eerder dat er grote investeringen nodig zijn om het verouderde Dukenburg na 2025 open te houden. Gaan we nu dan bakken geld weggooien om die kleine periode te overbruggen tot Winkelsteeg open is? Dan creëer je een extra probleem."