Geen zes jaar cel, zoals geëist door het openbaar ministerie, maar zeven jaar. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch opgelegd aan twee Nijmegenaren van 32 en 34 jaar, die in mei en juni 2021 brand stichtten in een woonhuis in Cuijk en een bedrijfspand van Ebike Nederland in Nijmegen.

De gebeurtenissen passen in een reeks aanslagen die allemaal gericht leken tegen de eigenaren van Ebike Nederland. Hierbij zijn (auto)branden gesticht in Cuijk en Nijmegen en zijn aanslagen gepleegd op bedrijfspanden in die plaatsen. Ook is tijdens de terreurcampagne die begin 2021 aanving op panden van directieleden geschoten. De twee nu veroordeelde Nijmegenaren zijn berecht voor hun betrokkenheid bij slechts twee van de voorvallen. Aanslag woonhuis Op 18 mei reden ze in een Volkswagen Golf met een derde onbekend gebleven dader naar een woning aan de Rivierduin in Cuijk, niet ver van de woning van een van de eigenaren van Ebike Nederland. Volgens het vonnis is bewezen dat de 32-jarige samen met de derde persoon brand stichtte door benzine door de brievenbus te gieten en deze aan te steken. De vier mensen die boven in de woning lagen te slapen, werden volgens de rechter wakker van het geklepper van de brievenbus, konden hierdoor veilig wegkomen en de brand met een tuinslang blussen.