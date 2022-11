Bij een ernstig ongeval met een motor en een auto op de A2 bij Aalst is een 44-jarige man uit Nijmegen om het leven gekomen. Het slachtoffer, de motorrijder, is volgens de politie tegen de auto aan gereden.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht, meldt de politie. De weg was na het ongeluk een tijdlang dicht. Inmiddels is de weg weer open. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Leenderheide. Een traumahelikopter is opgeroepen maar reanimatie mocht niet meer baten. Het toestel landde op de snelweg.

Het ging mis rond 17.15 uur. De snelweg ging daarop dicht. Verkeer kon omrijden via knooppunt Het Vonderen, over de A73 en A67. Rond 20.30 uur ging de weg weer open.

Ook ongeluk op A58

Op de A58 bij Oirschot was ook een ongeluk gebeurd. Daar ging de snelweg dicht richting Tilburg tijdelijk dicht.