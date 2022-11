Een 29-jarige vrouw uit Groesbeek botste vorig jaar met haar onverzekerde auto hard tegen een geparkeerde camper in Grave. Ze veroorzaakte ruim 3500 euro schade en ging er zonder haar gegevens achter te laten vandoor.

De vrouw moest woensdag voorkomen bij de politierechter in Den Bosch voor het doorrijden na een aanrijding. Ze kwam zelf niet opdagen.

De Groesbeekse reed op 19 november 2021 naar Grave voor een aankoop via website Marktplaats. Ze vertelde tegen de politie dat ze zich de camper wel kon herinneren, maar niet had gemerkt dat ze het voertuig raakte. Opvallend genoeg gaf ze in een berichtje naar de Marktplaatsverkoper - de buurman van de campereigenaar - nog aan dat ze 'een briefje had achtergelaten'. Het ongeval was vastgelegd op camerabeelden.

In de schuldsanering

De officier van justitie geloofde niet dat de Groesbeekse niets voelde van de botsing. Hij nam het de vrouw ernstig kwalijk dat ze reed in een onverzekerde auto. Als ze dat niet had gedaan, was de blikschade gewoon betaald en was de zaak niet beland bij een strafrechter.

De vrouw liep in schuldsaneringstraject. Daarom eiste de officier van justitie een werkstraf van 40 uur, in plaats van de gebruikelijke boete van 1000 euro. De rechter volgde deze eis. De Groesbeekse moest wel de schade alsnog zelf vergoeden.