Burgemeester Bruls heeft twee garageboxen aan de Beemdstraat in Nijmegen voor een jaar gesloten vanwege de aanwezigheid van productiemiddelen voor soft- en harddrugs.

Beide boxen, die midden in een woonwijk liggen, zijn na politieonderzoek tot 7 november 2023 gesloten.

Naast de productiemiddelen zijn er grote hoeveelheden softdrugs gevonden, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Welke typen drugs dit zijn en hoeveel er precies is gevonden, wordt niet gecommuniceerd.

Een bron die in verband met de criminele activiteiten in de garageboxen anoniem wil blijven, staat niet te kijken van de sluiting. "Ik heb die boxen nooit vertrouwd. Steeds als ik er langs liep, rook ik een luchtje dat ik niet helemaal kon plaatsen. Nu blijkt het dus met drugs te maken te hebben. Dat verklaart misschien ook de camera die op de box zat."

Volgens de bron zijn de boxen al langere tijd verhuurd aan dezelfde persoon. "Geregeld kwam er een auto op hoge snelheid aanrijden. Dan stapte er iemand uit die de garagebox heel snel inging, de deur achter zich dichttrekkend. Dat ging zó rap, dat ik de kans nooit kreeg om naar binnen te kijken."

Wet Damocles

Burgemeesters kunnen een woning of ander pand sluiten met de Wet Damocles in de hand. Om het pand te sluiten, hoeft de openbare orde niet te worden aangetast. Een druggerelateerde overtreding is voldoende. Dat kan het verhandelen van drugs zijn, de productie van drugs of simpelweg de aanwezigheid ervan.

In dat geval moet er meer dan 0,5 gram harddrugs, meer dan 5 gram softdrugs of meer dan een vijftal cannabisplanten aanwezig zijn.