De weg langs de nieuwe speeltuin aan de Cuijksesteeg in Mook wordt op korte termijn verkeersveiliger gemaakt. Dat heeft de gemeente Mook en Middelaar laten weten naar aanleiding van een bezorgde brief van de werkgroep Spelen in Mook.

Zo komt er op korte termijn een uitloophek en worden er om de speeltuin hekken geplaatst zodat de kinderen op één plek de speeltuin in en uit gaan. Verder komen er extra verkeersborden die wijzen op de aanwezigheid van spelende kinderen en op de weg komen enkele betonnen elementen die ervoor zorgen dat automobilisten snelheid moeten minderen.

Het gaat om tijdelijke maatregelen, laat de gemeente weten, omdat voor de langere termijn nog werd gewacht op verkeersonderzoek door adviesbureau Arcadis.

De werkgroep Spelen in Mook, initiatiefnemer van een aantal speeltuinen in Mook, is blij met de nu aangekondigde maatregelen, maar was in de brief van half oktober kritisch over de gemeente. Die zou eerder te weinig hebben gedaan aan de verkeersveiligheid bij de speeltuin aan de Cuijksesteeg die sinds kort klaar is en waar al volop wordt gespeeld.

"Wij hebben als werkgroep weliswaar bij Arcadis aangeklopt, maar hebben het gevoel dat de gemeente daar te veel op is gaan leunen", laat Katja Heeren van de werkgroep weten. "Toen er vertraging kwam in het verdere onderzoek, is er in onze ogen te lang afgewacht. Terwijl veiligheid op de weg toch een verantwoordelijkheid van de gemeente is, wij blijven een groep vrijwilligers." Toch is ze positief over de laatste ontwikkelingen, laat ze weten. "Beide partijen zijn van goede wil."

De brief en de maatregelen worden donderdagavond besproken tijdens de commissievergadering in het Mookse gemeentehuis.